Desalojan un colegio en Toledo tras una amenaza de bomba

Desalojados 45 menores de edad tras una falsa amenaza de bombra

infoCLM Send an email 26 agosto, 2025 - 12:00
CEIP 'San Ildefonso' de Talavera de la Reina / Foto: Europa Press / JCCM

El CEIP ‘San Ildefonso’, situado en la calle Hernán Cortes de Talavera de la Reina, ha tenido que ser desalojado este martes tras recibir una nota con amenaza de bomba que, finalmente, ha resultado ser falsa. No obstante, se ha desalojado a 45 menores y a siete adultos, integrantes de un campamento de verano que acoge el centro.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press de que la llamada alertando de la nota se ha registrado a las 9.22 horas, y que se ha movilizado a Policía Nacional y Policía Local, bomberos y a una UVI en preventivo.

CEIP ‘San Ildefonso’ de Talavera de la Reina / Foto: Europa Press / JCCM

Los efectivos han levantado el acordonamiento de la zona, tras haber inspeccionado el centro y no haber encontrado nada. Solo queda un coche de Policía Nacional.

infoCLM Send an email 26 agosto, 2025 - 12:00
Photo of infoCLM

infoCLM

Periódico Digital de Castilla-La Mancha con todas las noticias de Ciudad Real, Toledo, Cuenca, Guadalajara y Albacete
Botón volver arriba