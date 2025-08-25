Trágico accidente laboral en esta localidad de Albacete

Un trabajador ha perdido la vida y otro ha resultado herido grave tras caer junto a otro compañero desde una altura de 7 metros en una nave en construcción, situada en la avenida Presidente Adolfo Suárez de la localidad albaceteña de Villarrobledo.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado que el siniestro ha tenido lugar a las 11.27 horas de este lunes.

El herido grave, un varón de 50 años, ha tenido que ser atendido por un médico urgencias y trasladado por una UVI al hospital de la localidad, mientras que el tercer trabajador no ha llegado a caer y, tras quedar suspendido, ha tenido que ser rescatado por los bomberos, pero sin precisar atención sanitaria.

En el operativo movilizado por el 112, además de los medios sanitarios, han participado efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local.