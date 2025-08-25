El espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de este pueblo de Albacete salió por otra entrada

El espeleólogo desaparecido este domingo en una cueva de Riópar, en la provincia de Albacete, salió por su propio pie por otra entrada de la cueva, sin precisar asistencia sanitaria.

Así lo comunica el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, que este domingo informaba que el aviso lo había recibido sobre las 19.59 horas, cuando se perdió el contacto con el hombre, cuyos datos de filiación no han trascendido, mientras exploraba la cueva de los Chorros del Río Mundo, en el municipio albaceteño.

En el lugar se desplegaron agentes de la Guardia Civil, bomberos de Molinicos y equipos de Rescate en Altura de la Diputación de Albacete.

Según informa la Diputación de Albacete, el aviso se recibió cuando se comunicó que uno de los integrantes de un grupo de unas siete personas que practicaban espeleología en la zona no había regresado al exterior.

De inmediato se activó el protocolo habitual, movilizando al Parque de Molinicos, el más cercano, así como a la Unidad de Rescate en Montaña del propio SEPEI y al responsable de la coordinación del operativo. En paralelo y de forma preventiva, se activó también al grupo de espeleosocorro de la Federación, dada la dificultad técnica del terreno.

El dispositivo trabajó durante varias horas, tanto en el interior de la sima –con un equipo de cuatro rescatadores especializados– como en el exterior, con el objetivo de descartar todas las posibilidades.

Finalmente, alrededor de las 00.50 horas, el 112 informó de que el hombre, de unos 44 años, había conseguido salir por otra entrada de la cueva tras permanecer extraviado unas seis horas; se encontraba en buen estado y no precisaba atención sanitaria.

Los bomberos del SEPEI concluyeron su intervención sobre las 5.00 de la madrugada, tras comprobar que no quedaba ninguna otra persona en riesgo en la zona.