Una discusión en este pueblo de Toledo termina con un hombre en el hospital

Un varón de 53 años de edad ha resultado herido tras ser agredido con un arma blanca en una tienda de alimentación de la localidad toledana de El Casar de Escalona, donde inició una discusión con otro hombre.

Según informa el Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos tuvieron lugar a las 21.53 horas de este jueves en un establecimiento comercial de la calle Los Morales.

El herido, tras ser atendido en el lugar de los hechos por un médico de urgencias, fue trasladado en una ambulancia al hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina, en un operativo en el que también han participado efectivos de la Guardia Civil.