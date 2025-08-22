Herido un hombre en el incendio de una vivienda en esta localidad de Ciudad Real

El fuego comenzó en la cocina y se propagó al salón antes de ser controlado por los bomberos

Hospital Santa Bárbara De Puertollano // Foto de archivo: Europa Press

Un hombre de 38 años ha resultado herido por quemaduras de carácter leve al originarse un incendio en su vivienda de Puertollano (Ciudad Real).

El 112, según ha informado a Europa Press, recibía el aviso a las 11.25 horas de este viernes desde la calle Rosa de la citada localidad.

El fuego en esta casa unifamiliar se inició en la cocina y, posteriormente, se extendió al salón. El herido fue trasladado por una ambulancia de soporte vital básico al Hospital de Santa Bárbara de Puertollano.

Hasta el lugar también se desplazaron bomberos de Puertollano y Policía Local.

