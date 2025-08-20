Trágico accidente laboral en este pueblo de Albacete

Un hombre de 58 años ha fallecido este miércoles mientras trabajaba en la carretera CM-3203 en el municipio de Ayna (Albacete), tras sufrir una caída desde 20 de altura.

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el siniestro ha tenido lugar sobre las 11.33 horas, cuando el trabajador se ha precipitado desde el saliente en el kilómetro 68 de la citada vía, dentro del término municipal de la pedanía de Royo-Odrea, en el municipio albaceteño.

Al haber caído en una zona de difícil acceso, se ha precisado la asistencia de un equipo de bomberos del parque de Los Molinicos para rescatarle. A pesar del traslado de un equipo médico de urgencias, una ambulancia y un helicóptero medicalizado, no ha sido posible salvar la vida de este varón, que ha fallecido in situ.

Al aviso han asistido también agentes de la Guardia Civil.