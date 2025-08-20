Más de doscientos kilos de tabaco intervenidos en este pueblo de Ciudad Real

Agentes de la Guardia Civil de Ciudad Real procedieron a la aprehensión de tabaco en hoja prensada en un dispositivo de seguridad ciudadana.

Desarrollo de los hechos

Según informa la Guardia Civil en nota de prensa, la semana pasada, una patrulla de agentes pertenecientes al puesto de la Guardia Civil de Fuente el Fresno, mientras estaban realizando un punto de verificación de seguridad ciudadana, en la carretera N-401 punto kilométrico 155 sentido Ciudad Real, dieron el alto a un turismo con dos pasajeros.

Los agentes observaron la actitud nerviosa del conductor, una vez abierto el maletero, observaron un bulto conteniendo varios fardos de hoja prensada de tabaco sin procedencia acreditada.

Ante tal cantidad de tabaco, se trasladaron a dependencias oficiales donde una vez realizado el pesaje en una báscula de vehículos, se obtuvo un peso total de 260 kilogramos, según ha informado la Guardia Civil.

El valor total de la mercancía aprehendida al no superar los 15.000 euros según establece la L.O. 12/1995 de represión del Contrabando no se procedió a detener al conductor del vehículo, pero si será propuesto con una infracción administrativa, quedando la mercancía incautada a disposición del organismo competente.