Dan por extinguido el incendio declarado este miércoles en este municipio de Cuenca

El incendio forestal arbolado declarado este miércoles en el término municipal de Valdetórtola (Cuenca) ha quedado extinguido a las 17.28 horas, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha.
Un vigilante fijo detectaba las llamas a las 12.33 horas. Un fuego que quedaba controlado dos horas y media más tarde, concretamente a las 14.57 horas.
En las labores de extinción de este incendio han llegado a participar hasta seis medios (uno aéreo y cinco terrestres) y 21 personas.