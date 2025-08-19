Extinguido el incendio que ha afectado a esta localidad albaceteña

El incendio declarado este lunes en Alcadozo, municipio de la provincia de Albacete, ha quedado extinguido a las 3.09 de la madrugada de este martes, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

El fuego, detectado a las 14.47 por un vigilante fijo, quedaba controlado a las 18.23 horas, tras la intervención de un total de 15 medios de extinción, cuatro de ellos aéreos.

De momento no han trascendido ni las causas ni el número de hectáreas que se han visto afectadas.

