Detenida por darse a la fuga en un control policial y agredir a varios agentes en esta localidad de Toledo

La Policía Nacional ha detenido en Talavera de la Reina a una mujer de 40 años de edad como presunta autora de atentado a agente de la autoridad y delito contra la seguridad del tráfico. La detenida también tenía el carné de conducir caducado y el vehículo carecía de ITV.

Según informa en nota de prensa, los hechos sucedieron la tarde del pasado 11 de agosto, cuando agentes de Policía Nacional, efectuando funciones de prevención, procedieron a dar el alto a un vehículo que parecía realizar maniobras huidizas y de evasión del control de seguridad.

Tras ser detenido el vehículo, con la intención de identificar a la conductora, fue dirigida a la zona de registro para que acreditara su identidad, momento que aprovechó para emprender su huida de los agentes.

De esta manera, varios vehículos policiales iniciaron una persecución dificultosa debido a la gran afluencia de tráfico por múltiples puntos de la localidad con la intención de detener a la mujer.

La conductora provocó diversas situaciones de riesgo por la velocidad de su conducción y giros violentos con los que llegó a embestir a los agentes, obligando a apartarse a peatones de la vía para evitar ser atropellados, implicando todo ello peligro para la vida y la integridad física de las personas que hacían uso de la vía pública.

Finalmente, la conductora fue interceptada, y en el momento de aproximarse los actuantes, comenzó a propinar puñetazos a los mismos desde el vehículo bloqueando la apertura de la puerta, por lo que tuvo ser inmovilizada, procediendo a su detención.

A consecuencia de estos hechos, los agentes de Policía Nacional tuvieron que ser atendidos por los servicios sanitarios. Al hacer las comprobaciones pertinentes se constató que la mujer tenía el carné de conducir caducado y el vehículo carecía de ITV.