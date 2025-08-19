Bomberos de Cuenca sofocan fuegos en Ballesteros y Mohorte con ayuda del Infocam y de agricultores de la zona

Los Bomberos del Ayuntamiento de Cuenca han atendido este lunes dos incendios junto a los efectivos del Plan Infocam, uno en Mohorte y otro en Ballesteros, en el término de Villar de Olalla, con hora de aviso las 22.30 y hora de finalización las 2.23 horas, según informan fuentes municipales.

Estas intervenciones han movilizado a un cabo y a cinco bomberos con autobomba forestal, autobomba nodriza ligera y pick-up con bomba de alta presión.

En el caso de Mohorte se investigan las causas, mientras que en el de Ballesteros está confirmado que se ha producido por un rayo, ya que se han detectado vestigios de los daños en un árbol.

Destaca la labor de los agricultores de Mohorte, que junto a los bomberos evitaron que el incendio se propagara hacia al monte.