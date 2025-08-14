Castilla-La Mancha moviliza efectivos para colaborar en los incendios de Cáceres, Badajoz y Salamanca

Efectivos del Plan Infocam de Castilla-La Mancha se encuentran desplazados este jueves para colaborar en la extinción de tres incendios en Cáceres, Badajoz y Salamanca. Se trata de cinco medios aéreos y 18 efectivos.

En concreto, en el incendio de Jarilla, en Cáceres, el Infocam ha movilizado dos aviones anfibios, mientras que en el Llerena, en Badajoz, son dos helicópteros ligeros, nueve bomberos forestales de un retén helitransportado, un bulldozer y dos agentes medioambientales.

Asimismo, según informa el Plan Infocam en su cuenta de ‘X’, en Castilla y León se han desplazado a luchar contra las llamas en La Alberca (Salamanca) un helicóptero ligero y siete bomberos forestales de un retén helitransportado.