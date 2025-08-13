Detenidos en Toledo por lo que hicieron a unos morosos

La Policía Nacional ha detenido en Toledo a cinco personas e investigado a otra por orquestar y ejecutar un plan para desalojar violentamente a tres inquilinos de la habitación que ocupaban debido a que debían a la propietaria el importe de varios meses de alquiler.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 13 de julio a las 7.30 horas de la mañana, cuando cuatro varones corpulentos, encapuchados y armados con defensas extensibles accedieron con llave a la vivienda, según ha informado la Policía Nacional por nota de prensa.

Tras localizar la habitación que ocupaban las víctimas, los sacaron por la fuerza de la vivienda, impidiéndoles recoger sus pertenencias y amenazándoles para que no contasen nada de lo sucedido. Después, cambiaron la cerradura del piso y entregaron una copia de la nueva llave al resto de inquilinos.

Los detenidos contaban con equipación como pasamontañas y porras extensibles / Foto: Oliver Contreras/ CNP / Europa Press

Una vez en la calle, las víctimas solicitaron ayuda de una patrulla de la Policía Nacional que se encontraba en las proximidades, a quienes contaron todo lo sucedido.

Tras formular la correspondiente denuncia en la Comisaría de Toledo, los agentes les acompañaron de regreso a su domicilio e iniciaron una investigación para determinar la identidad de los agresores y por qué motivo habían actuado de tal modo.

Finalmente, se pudo averiguar que la vivienda, en régimen de alquiler por habitaciones estaba habitada por nueve inquilinos, que pertenece a una mujer que reside fuera del país y que el encargado de todas las gestiones y cobros era expareja sentimental.

Al no recibir el dinero del alquiler de una de las tres habitaciones, ambos acordaron «contratar» a unas personas para que expulsasen por la fuerza a los inquilinos.

Por este motivo, la Policía Nacional les ha imputado a todos ellos la comisión de un delito de allanamiento de morada y otro de coacciones y además, a los «asaltantes» un delito leve de lesiones.

Estos últimos fueron detenidos, al igual que el responsable de los cobros, mientras que la propietaria ha resultado investigada, si bien tendrá que responder por los mismos delitos ante la autoridad judicial.