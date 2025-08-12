Más de 120 personas siguen luchando contra las llamas en la provincia de Toledo

El incendio también afecta a Extremadura

12 agosto, 2025
Incendio forestal de Navalmoralejo / Foto: INFOCAM / JCCM / Europa Press

Un total de 30 medios y 123 personas siguen luchando contra las llamas que en la tarde de ayer se originaron en la localidad toledana de Navalmoralejo, que también afectan a Extremadura. El fuego sigue en Nivel 2.

Según informa el Gobierno regional, a través del Sistema de Información de Incendios Forestales, de los medios movilizados tanto por el Gobierno castellanomanchego, como por el extremeño, el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) y la Unidad Militar de Emergencia suman siete aéreos y 20 de extinción terrestre.

