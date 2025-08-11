Herido un trabajador en este municipio de Ciudad Real

Un trabajador de 60 años de edad ha resultado herido tras caerle encima un palé de sandías mientras las cargaba en una carretilla mecánica en la localidad ciudadrealeña de Tomelloso.

Fuentes del Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha han informado a Europa Press que el accidente ha tenido lugar a las 10.25 horas en una finca del kilómetro 100 de la A-43, en sentido Ciudad Real.

Sandía / Foto: Pixabay

El herido, que presentaba diversos traumatismos por todo el cuerpo, ha sido evacuado en una UVI al hospital de Tomelloso, en un operativo en el que también han participado agentes de la Guardia Civil.