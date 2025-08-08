Una campana extractora provoca un incendio en este municipio de Ciudad Real

Dos hombres de 22 y 40 años han resultado afectadas por inhalación de humo a consecuencia del incendio iniciado en la campaña extractora del restaurante de la estación de autobuses de Tomelloso, que obligó al desalojo del local.

Según han informado fuentes del Servicio de Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso del suceso se produjo a las 21.06 horas de este jueves.

Imagen de archivo / Foto: Europa Press

Hasta el lugar se desplazaron los bomberos, la Guardia Civil y la Policía Local. Los dos afectados fueron atendidos por un médico de urgencias y trasladados por una ambulancia al Hospital de Tomelloso.