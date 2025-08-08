En situación operativa nivel 1 un incendio declarado en la provincia de Guadalajara

El incendio forestal que se ha declarado este viernes en el término municipal de La Huerce (Guadalajara), dentro de la entidad menor Valdepinillos, ha escalado a situación operativa de nivel 1 por el corte de la CM-1006.

Así lo publica en Plan Infocam en su cuenta de ‘X’, consultada por Europa Press, mientras que la web del Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta señala que el fuego ha sido detectado sobre las 12.50 horas por un vigilante fijo.

En la lucha contra las llamas en este incendio hay un total de 28 medios –de los que 12 son aéreos y 15 terrestres– y hasta 110 personas.

Declarado un incendio en Los Navalucillos (Toledo) que alcanza el nivel 1 / Foto: Europa Press / INFOCAM

OTRO INCENDIO EN BRAZATORTAS

De otro lado, en la región también se ha declarado un incendio en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real) en el que trabajan 23 medios –siete aéreos y 16 terrestres– y 94 personas.

Este fuego ha sido detectado sobre las 13.53 horas por un vigilante fijo.