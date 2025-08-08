El incendio de la provincia de Ciudad Real alcanza el nivel 1

El incendio que se ha declarado este viernes en el término municipal de Brazatortas (Ciudad Real) ha alcanzado también las situación operativa de nivel 1 por afección a bienes de naturaleza no forestal, según indica el Plan Infocam en la red social ‘X’.

Asimismo, según publica la web el Sistema de Información de Incendios Forestales del Gobierno regional, en este incendio trabajan 32 medios –ocho aéreos y 24 terrestres– y un total de 153 personas.

Foto: INFOCAM / Europa Press

Este fuego ha sido detectado sobre las 13.53 horas por un vigilante fijo.