Declarado un incendio en la provincia de Toledo

Alcanza el nivel 1 por el corte de la CM-4155

Declarado un incendio en Los Navalucillos (Toledo) que alcanza el nivel 1 / Foto: Europa Press / INFOCAM

Un incendio forestal se ha declarado este viernes en el término municipal de Los Navalucillos (Toledo) y ha llegado a la situación operativa de nivel 1.

Así lo publica en su cuenta de ‘X’ el Plan Infocam, que añade que el incendio ha llegado a este nivel 1 de emergencia debido al corte de la carretera CM-4155 entre los kilómetros 16 y 24 por afección de humo.

Declarado un incendio en Los Navalucillos (Toledo) / Foto: Europa Press / INFOCAM

De su lado, la web Sistema de Información de Incendios Forestales de la Junta indica que las llamas han sido detectadas sobre las 15.46 horas por un vigilante móvil.

Contra el fuego trabajan 15 medios –tres aéreos y 12 terrestres– y hasta 65 personas.

