AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 9 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes 9 de febrero en Castilla-La Mancha, cielos muy nubosos o cubiertos. Probables brumas y bancos de niebla aislados en zonas altas del nordeste y montes de Toledo. Lluvias débiles que se extenderán del oeste al este durante la primera mitad del día; no se descarta que sean en forma de nieve a partir de los 1300-1500 metros en los sistemas Central e Ibérico en las primeras horas de la madrugada.

Por la tarde, podrían darse precipitaciones dispersas en la mitad sur y extremo nordeste. Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas en ascenso generalizado; heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico. Viento flojo o moderado de componente oeste; con probables rachas muy fuertes en el cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados en Albacete, entre los 6 y los 15 en Ciudad Real, entre 4 y 11 grados en Cuenca, entre 5 y 13 grados en Guadalajara y entre 6 y 16 grados en Toledo.