AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 8 de febrero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos. Se esperan lluvias débiles de madrugada; aunque estas quedarán restringidas a la mitad este por la mañana. A última hora del día volverá a llover en el oeste de la comunidad.

La cota de nieve se situará en torno a los 1.000-1.200 metros en los sistemas Central e Ibérico, donde habrá nevadas durante la primera mitad del día.

Las temperaturas máximas irán en ascenso, siendo más acusado en el tercio norte, y sin cambios en Albacete; mentras que las mínimas experimentarán un ligero ascenso en Toledo y permanecerán sin cambios en el resto. Habrá heladas débiles en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico. El viento será moderado del oeste, con rachas muy fuertes en el sureste, que disminuirán en intensidad por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 10 grados en Albacete, entre los 5 y los 11 en Ciudad Real, entre 1 y 7 grados en Cuenca, entre 4 y 10 grados en Guadalajara y entre 4 y 12 grados en Toledo.