AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este sábado, 30 de enero

Cielos despejados y nieve en sistemas Central e Ibérico

infoCLM Send an email 30 enero, 2026 - 19:26
Foto: EFE // Paco Paredes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este sábado en Castilla-La Mancha por la mañana, cielos poco nubosos en los valles del Tajo y Guadiana e intervalos de nubes bajas en el resto, donde podrán formarse brumas o nieblas ocasionales que podrían ser engelantes en zonas elevadas.

Por la tarde predominarán los cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad de oeste a este al final del día y cubriendo progresivamente el cielo.

Precipitaciones débiles durante la madrugada y primeras horas de la mañana en el nordeste y sudeste, con la cota de nieve en 1.000-1.200 metros.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso y las máximas con pocos cambios; heladas débiles en zonas altas de montaña. El viento será moderado de componente oeste; se darán rachas muy fuertes en Albacete y en zonas altas del este; el viento amainará al final del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 11 en Ciudad Real, entre 1 y 7 grados en Cuenca, entre 3 y 11 grados en Guadalajara y entre 5 y 13 grados en Toledo.

