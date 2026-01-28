AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 28 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha cielo nuboso o cubierto, abriéndose claros de norte a sur a partir de mediodía y pasando a intervalos nubosos. Probables nieblas matinales en zonas de montaña, en Cuenca y Guadalajara serán más persistentes.

Lluvias débiles y chubascos por la mañana, remitiendo de norte a sur a partir de mediodía y siendo poco probables a partir de la tarde, serán más importantes en el suroeste y en zonas de montaña de Cuenca y Albacete. La cota de nieve se sitúa sobre los 1.200-1.400 metros de madrugada, subiendo a más de 2.000 rápidamente.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado. Las máximas también en ascenso notable en Guadalajara y Serranía de Cuenca y en el resto. Las mínimas se producirán al final del día.

Heladas débiles y dispersas en cumbres de los sistemas Central e Ibérico. Viento del oeste y suroeste con rachas fuertes, que serán muy fuertes en zonas del cuadrante sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 14 grados en Albacete, entre los 9 y los 14 en Ciudad Real, entre 4 y 11 grados en Cuenca, entre 5 y 14 grados en Guadalajara y entre 8 y 16 grados en Toledo.