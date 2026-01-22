AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 23 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este viernes en Castilla-La Mancha, al principio cielo poco nuboso, con presencia de algunas nubes bajas en zonas de montaña, aumentando la nubosidad desde el oeste y quedando cielo cubierto en toda la Comunidad a partir de mediodía. Probables brumas y nieblas dispersas matinales y vespertinas en zonas montañosas.

Chubascos ocasionales y dispersos durante la mañana, más probables en el Sistema Ibérico, y precipitaciones débiles o moderadas generalizadas que se extenderán de oeste a este por toda la Comunidad durante la tarde. Cota de nieve en descenso y variando entre los 900 metros de Guadalajara a los 1.200 metros en Ciudad Real y Albacete.

Temperaturas con pocos cambios, predominando los ligeros descensos de las mínimas, que se darán al final del día. Viento moderado de oeste y suroeste, con rachas más intensas en el entorno de Alcaraz.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 10 grados en Albacete, entre los 4 y los 10 en Ciudad Real, entre 2 y 8 grados en Cuenca, entre 2 y 8 grados en Guadalajara y entre 4 y 11 grados en Toledo.