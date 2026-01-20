AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 21 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, así como abundantes brumas y bancos de niebla matinales y vespertinos.

Se esperan lluvias y chubascos generalizados que avanzarán de oeste a este desde la mañana, que podrían ser en forma de nieve por encima de 1.300 metros en la serranía de Guadalajara y más probables en su parte occidental.

La cota de nieve se situará en 900-1.200 metros en el nordeste al principio, subiendo gradualmente hasta 1600-1.800 metros al final. Las temperaturas mínimas irán en ascenso en el tercio occidental y en el sureste y con pocos cambios en el resto, y máximas en descenso en Guadalajara y Cuenca y con pocos cambios en el resto.

Se registrarán heladas débiles en Cuenca y Guadalajara, donde pueden ser localmente engelantes, y en amplias zonas de la Mancha. El viento será flojo de componente oeste al principio, que por la mañana gira a sur y suroeste, y por la tarde arrecia. No se descartan rachas muy fuertes en Parameras y Alcaraz y Segura desde la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 10 grados en Albacete, entre los 2 y los 10 en Ciudad Real, entre -1 y 7 grados en Cuenca, entre -1 y 8 grados en Guadalajara y entre 4 y 11 grados en Toledo.