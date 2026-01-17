AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 18 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos con nubosidad baja que tenderán a despejarse a lo largo del día, excepto en Guadalajara donde permanecerán cubiertos.

Probables brumas y bancos de nieblas en la Mancha y precipitaciones débiles en el nordeste durante la madrugada que podrán ser en forma de nieve. La cota se situará en torno a los 900-1.000 metros.

Temperaturas mínimas sin cambios en Guadalajara, en ligero descenso en el resto; máximas en ascenso en Guadalajara, Cuenca y mitad occidental de Ciudad Real, sin cambios en el resto. Heladas débiles generalizadas, que podrán ser localmente moderadas en amplias zonas de la Comunidad y viento flojo de componente norte.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 8 grados en Albacete, entre los 2 y los 9 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 4 y 10 grados en Guadalajara y entre 2 y 9 grados en Toledo.