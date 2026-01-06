AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 7 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ligero ascenso en la mitad occidental y Guadalajara. Heladas generalizadas débiles, moderadas en la mitad oriental y localmente fuertes en Parameras.

El cielo estará nuboso por la mañana en el nordeste y poco nuboso en el resto; tendiendo a nuboso con nubosidad baja por la tarde. Probables brumas y bancos de niebla en Ciudad Real y en la parte occidental de Cuenca y Guadalajara. No se descarta alguna precipitación débil de nieve en las montañas del nordeste por la mañana. Viento flojo a moderado de componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los -2 y los 6 grados en Albacete, entre los -2 y los 6 en Ciudad Real, entre -5 y 4 grados en Cuenca, entre -4 y 5 grados en Guadalajara y entre -2 y 8 grados en Toledo.