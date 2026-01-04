AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 5 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha cota de nieve en descenso progresivo, de norte a sur, esperándose nevadas en cualquier cota en la mitad norte y en la mitad sur bajando la cota de 1.000-1.200 metros hasta nivel de suelo. Temperaturas en descenso, notable en amplias zonas de la comunidad.

Nuboso o cubierto, disminuyendo a poco nuboso durante el día de noroeste a sureste. Precipitaciones débiles, que en el oeste serán dispersas y en el este más generalizada.

Heladas débiles a moderadas generalizadas, excepto en el extremo sureste donde serán algo más dispersas, y que pueden ser fuertes en zonas de Parameras y de la Serranía de Cuenca. Viento moderado de componente norte, soplando del este flojo al principio en Albacete.

Las temperaturas oscilarán entre los -1 y los 6 grados en Albacete, entre los -1 y los 6 en Ciudad Real, entre -6 y 6 grados en Cuenca, entre -2 y 5 grados en Guadalajara y entre -2 y 7 grados en Toledo.