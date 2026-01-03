AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 4 de enero

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha nevadas de importancia por la tarde en la montaña de Guadalajara y Parameras, y en la Serranía de Cuenca. Mínimas que podrían descender hasta -8 grados en Parameras.

Los cielos estarán nubosos o cubiertos. Habrá brumas y nieblas matinales en los valles del Tajo y Guadiana y sierras del norte y este. Precipitaciones por la tarde, menos probables en Toledo y Ciudad Real.

La cota de nieve irá en descenso progresivo en la mitad norte, esperándose al final nevadas por encima de 1.000 metros en la Serranía de Cuenca y a cualquier cota en Guadalajara.

Las temperaturas mínimas irán en descenso en Guadalajara, con pocos cambios en el resto; máximas en descenso en la mitad oriental, con pocos cambios en el resto. Heladas débiles a moderadas en Guadalajara. Vientos flojos a moderados del este y nordeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 9 grados en Albacete, entre los 6 y los 12 en Ciudad Real, entre 4 y 8 grados en Cuenca, entre 4 y 7 grados en Guadalajara y entre 5 y 11 grados en Toledo.