AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 1 de enero de 2026

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves 1 de enero de 2026 en Castilla-La Mancha, por la mañana, intervalos de nubes altas con abundante nubosidad baja acompañada de brumas y nieblas matinales en la mitad sur de Cuenca, en Albacete, en las Manchas de Toledo y Ciudad Real y en los valles del Tajo y del Guadiana.

Aumento progresivo de la nubosidad a lo largo del día para quedar nuboso o cubierto al final. No se descarta alguna precipitación débil y dispersa en el extremo occidental de Toledo y en el noroeste de Ciudad Real al final del día.

Temperaturas mínimas en aumento en el extremo oriental de Cuenca y de Albacete y con cambios ligeros en el resto. Temperaturas máximas en aumento en la Mancha, en descenso en la Serranía de Cuenca, sierras de Segura y Alcaraz y en el valle del Tajo y con cambios ligeros en el resto.

Heladas débiles, menos probables en el extremo occidental de Toledo y Ciudad Real, en las sierras del sur de Ciudad Real, y en el sureste de Albacete y más frecuentes e intensas en la mitad norte de la Comunidad, donde podrían ser localmente moderadas.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 10 grados en Albacete, entre los -1 y los 8 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre -1 y 8 grados en Guadalajara y entre 0 y 9 grados en Toledo.