AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este miércoles, 31 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este miércoles en Castilla-La Mancha, intervalos de nubes bajas matinales acompañadas de brumas y nieblas más frecuentes en el oeste de Toledo, Ciudad Real, y en La Mancha, que disminuyen a poco nuboso o despejado por la tarde, y nubes bajas vespertinas en el este de Cuenca y Albacete acompañadas de brumas y nieblas dispersas.

Las temperaturas irán en descenso, poco acusado en las mínimas en el tercio occidental y en las máximas en el sur. Las mínimas se alcanzarán al final del día en el oeste y noreste de la Comunidad. Habrá heladas débiles en amplias zonas de La Mancha y en el noreste, localmente moderadas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico, y dispersas en zonas altas del resto. Soplará viento flojo variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10 grados en Albacete, entre los 1 y los 11 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 11 grados en Guadalajara y entre 1 y 11 grados en Toledo.