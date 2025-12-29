AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 30 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas acompañadas de nieblas dispersas al principio y final del día.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, más acusado en los valles de los grandes ríos, en la Alcarria y en la Mancha. Las temperaturas máximas sufrirán algunos cambios ligeros. Habrá heladas débiles, generalizadas en Guadalajara y el norte de Cuenca y dispersas en el resto de la mitad norte, la Mancha y las sierras de Segura y Alcaraz.

Soplarán vientos variables con predominio de la componente norte en la mitad septentrional de la Comunidad y de la componente oeste en el resto, flojos en general con algún intevalo moderado por la tarde en el cuadrante suroriental.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10 grados en Albacete, entre los 1 y los 11 en Ciudad Real, entre -1 y 10 grados en Cuenca, entre 1 y 11 grados en Guadalajara y entre 1 y 11 grados en Toledo.