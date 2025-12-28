AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 29 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, abriéndose progresivamente claros a lo largo del día para quedar poco nubosos al final.

Existe probabilidad de nieblas matinales dispersas en las zonas de montaña, en el campo de Hellín y en el corredor de Almansa. También se esperan probables precipitaciones débiles y dispersas en las sierras de Segura y Alcaraz y en la Serranía de Cuenca.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, más acusado en el sur de Cuenca y en Albacete, mientras que las máximas seguirán con cambios ligeros predominando los descensos. Se prevén heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico y en las sierras del sur de Ciudad Real y las de Segura y Alcaraz.

Los vientos soplarán flojos de componente este por la mañana que tenderán a flojos variables por la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 11 grados en Albacete, entre los 4 y los 11 en Ciudad Real, entre 0 y 11 grados en Cuenca, entre 5 y 11 grados en Guadalajara y entre 3 y 11 grados en Toledo.