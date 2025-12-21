AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este lunes, 22 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielos nubosos, así como brumas y probables bancos de niebla matinales dispersos.

Probabilidad de precipitaciones débiles en las sierras occidentales y del sudeste, sin descartarse de forma local en el resto.

La cota de nieve se situará en 500-700 metros, subiendo por el oeste al final del día por encima de 1500. Las temperaturas mínimas permanecerán sin cambios y las máximas irán en descenso, siendo ligero en general.

Se esperan heladas débiles, generalizadas en la mitad norte y menos frecuentes en la mitad sur, que se esperan moderadas en las sierras del nordeste. El viento de componente oeste, será moderado en el tercio suroriental y flojo en el resto.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 5 grados en Albacete, entre los 1 y los 6 en Ciudad Real, entre -1 y 4 grados en Cuenca, entre -1 y 6 grados en Guadalajara y entre 0 y 7 grados en Toledo.