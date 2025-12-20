AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este domingo, 21 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubierto, pasando a intervalos nubosos por el oeste durante la tarde. También se registrarán brumas y nieblas persistentes en zonas altas asociadas al paso de nubosidad baja.

Se esperan lluvias y chubascos generalizados, desplazándose de oeste a este y afectando más a zonas de montaña; que remitirán al final del día. La cota de nieve comenzará en 1.100-1.300 metros y bajará de noroeste a sureste hasta situarse sobre 900-1.000 metros por la tarde, con acumulaciones de nieve en el Sistema Ibérico y Central, Alto Tajo y zonas altas de Alcaraz y Segura.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, siendo localmente notable en zonas de Guadalajara y Toledo, que se producirán al final del día. Las máximas experimentarán también un descenso ligero a moderado.

Habrá heladas en los sistemas Ibérico y Central y heladas débiles en amplias zonas de las provincias de Guadalajara y Cuenca, de La Mancha, Alcaraz y Segura y en los Montes de Toledo. El viento soplará flojo de oeste y suroeste, con rachas fuertes en zonas altas del sureste.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 9 grados en Albacete, entre los 1 y los 8 en Ciudad Real, entre 0 y 5 grados en Cuenca, entre 0 y 7 grados en Guadalajara y entre 2 y 10 grados en Toledo.