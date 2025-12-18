AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este viernes, 19 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto especialmente en el extremo oeste y noreste, fundamentalmente con nubes medias en el resto. Brumas y nieblas matinales en fondos de valle y en La Mancha, especialmente en la albaceteña.

Precipitaciones débiles en la mitad oeste, especialmente en Guadalajara.

Temperaturas mínimas en ligero descenso en La Mancha, en ligero ascenso en el tercio oeste y con pocos cambios en el resto. Temperaturas máximas en ascenso en La Mancha y en ligero descenso o sin cambios en el resto.

Heladas débiles en Parameras y en la Serranía de Cuenca. Viento flojo variable, con predominio de la componente este.

Las temperaturas oscilarán entre los 1 y los 10 grados en Albacete, entre los 6 y los 10 en Ciudad Real, entre 2 y 10 grados en Cuenca, entre 7 y 11 grados en Guadalajara y entre 7 y 12 grados en Toledo.