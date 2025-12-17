AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este jueves, 18 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este jueves en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos en las provincias orientales por la mañana, pasando a poco nuboso por la tarde; poco nuboso en las provincias occidentales, con predominio de la nubosidad alta por la tarde.

Brumas y nieblas matinales y al final del día en la Serranía de Guadalajara y en zonas llanas y valles, especialmente en la mitad sur, serán persistentes en el Valle del Guadiana.

Las temperaturas mínimas irán en ligero descenso y las máximas en ascenso en Albacete y Parameras de Molina, con pocos cambios en el resto. Habrá heladas débiles en el Sistema Ibérico y el viento soplará flojo variable, con predominio de la componente este.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 13 grados en Albacete, entre los 4 y los 12 en Ciudad Real, entre 3 y 13 grados en Cuenca, entre 5 y 12 grados en Guadalajara y entre 7 y 14 grados en Toledo.