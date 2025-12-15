AEMET: el tiempo en Castilla-La Mancha para este martes, 16 de diciembre

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto, con abundante nubosidad baja. Se esperan probables brumas y bancos de niebla dispersos en toda la Comunidad Autónoma durante toda la jornada, más densos en el Sistema Ibérico durante la madrugada.

Se prevén precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas y la cota de nieve estará en torno a los 1.800 metros, pudiendo descender eventualmente hasta los 1.500 metros.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Guadalajara y continuarán con pocos cambios en el resto. Mientras, las temperaturas máximas irán en descenso generalizado, menos acusado en los sistemas Central e Ibérico. No se descarta alguna helada débil en cotas altas de montaña.

El viento soplará flojo con intervalos moderados, del sur y del este rolando a norte y oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 5 y los 8 grados en Albacete, entre los 7 y los 9 en Ciudad Real, entre 5 y 9 grados en Cuenca, entre 8 y 11 grados en Guadalajara y entre 7 y 10 grados en Toledo.