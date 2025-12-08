Previsión meteorológica para este martes, 9 de diciembre, en Castilla-La Mancha: se rozarán los 20 grados

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este martes en Castilla-La Mancha cielos poco nubosos o intervalos nubosos aumentando a nuboso por la tarde. Brumas y nieblas matinales dispersas en zonas llanas de Toledo, en el norte de Ciudad Real y Guadalajara.

Probables lluvias débiles en el tercio noroccidental al final del día, que no se descartan en zonas aledañas. Las temperaturas mínimas con pocos cambios en la Alcarria de Guadalajara y sin cambios o en ascenso, en general ligero, en el resto; máximas sin cambios o en descenso ligero en la Serranía de Cuenca y Parameras y en ascenso en el resto, más acusado en La Mancha.

El viento soplará flojo variable con predominio del sur y suroeste, con intervalos de moderado en Parameras.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 18 grados en Albacete, entre los 3 y los 18 en Ciudad Real, entre 1 y 15 grados en Cuenca, entre 6 y 15 grados en Guadalajara y entre 5 y 18 grados en Toledo.