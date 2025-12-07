Previsión meteorológica para este lunes 8 de diciembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielo despejado en la Ibérica y en el sur de Albacete; en el resto, cielo nuboso o cubierto con nubosidad baja al principio, y disminuyendo por la tarde a poco nuboso.

Brumas y nieblas matinales en el Valle del Guadiana y en zonas llanas de la Mancha. Temperaturas mínimas en ligero descenso generalizado, que será más acusado en Albacete y zonas aledañas de la Mancha.

Temperaturas máximas en ligero ascenso en el Sistema Ibérico y en las sierras del sur, y en descenso en el resto. Heladas débiles dispersas en la Ibérica. Viento flojo variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 2 y los 14 grados en Albacete, entre los 4 y los 12 en Ciudad Real, entre 2 y 14 grados en Cuenca, entre 4 y 11 grados en Guadalajara y entre 6 y 15 grados en Toledo.