Previsión meteorológica para este domingo 7 de diciembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos de nubes bajas, que no llegarán al suroeste de Albacete donde estará poco nuboso, disminuyendo a partir de mediodía a poco nuboso y cubriéndose al final de nuevo en el nordeste y en el tercio oeste.

Abundantes brumas y nieblas matinales que pueden ser densas, extensas y localmente persistentes en Guadalajara y en cumbres de la Serranía conquense, por la mañana.

Las temperaturas mínimas, que se esperan al final del día, experimentarán un descenso. Temperaturas máximas con pocos cambios, salvo en ascenso en la Serranía de Cuenca y las Sierras de Almaráz y Segura.

Vientos flojos variables, con predominio de la componente oeste durante las horas centrales y algún intervalo moderado en la mitad oriental.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 15 grados en Albacete, entre los 5 y los 14 en Ciudad Real, entre 4 y 13 grados en Cuenca, entre 6 y 13 grados en Guadalajara y entre 6 y 16 grados en Toledo.