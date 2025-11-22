Previsión meteorológica para este domingo 23 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, intervalos nubosos aumentando de norte a sur a nuboso o cubierto, con nubes bajas acompañadas de probables brumas y nieblas al final del día en el tercio norte.

Precipitaciones débiles al final del día en las sierras del norte de Guadalajara que podrían ser en forma de nieve por encima de 2000 metros.

Las temperaturas irán en aumento. Habrá heladas débiles en zonas bajas de la mitad oriental, en la Mancha de Toledo y de Ciudad Real y en el valle del Guadiana. Soplarán vientos flojos variables con predominio de la componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 0 y los 13 grados en Albacete, entre los 0 y los 13 en Ciudad Real, entre -1 y 11 grados en Cuenca, entre -1 y 11 grados en Guadalajara y entre 2 y 14 grados en Toledo.