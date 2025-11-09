Previsión meteorológica para este lunes 10 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso con intervalos de nubes altas, y algún intervalo nuboso o cubierto en el extremo norocciental por la mañana y en horas centrales del día, cuando no se descarta alguna llovizna débil y dispersa.

Las temperaturas mínimas seguirán sin cambios o en ligero ascenso y las máximas con pocos cambios. Habrá heladas débiles dispersas en zonas montañosas del nordeste y el viento soplará flojo con predominio de la componente oeste.

Las temperaturas oscilarán entre los 4 y los 17 grados en Albacete, entre los 4 y los 16 en Ciudad Real, entre 2 y 15 grados en Cuenca, entre 4 y 14 grados en Guadalajara y entre 4 y 18 grados en Toledo.