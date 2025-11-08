Previsión meteorológica para este domingo 9 de noviembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, cielo poco nuboso o despejado velándose, desde la madrugada, los cielos de nubes altas.

Las temperaturas mínimas irán en descenso, con heladas débiles dispersas en cotas altas del nordeste, y las máximas permanecerán sin cambios o en ligero ascenso, más acusado en zonas de montaña de la mitad oriental y en la mitad sur de Albacete.

El viento soplará flojo variable con predominio del oeste y noroeste en Albacete donde se esperan intervalos moderados en los valles del sur de madrugada.

Las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados en Albacete, entre los 3 y los 15 en Ciudad Real, entre 1 y 14 grados en Cuenca, entre 3 y 15 grados en Guadalajara y entre 4 y 17 grados en Toledo.