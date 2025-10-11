Previsión meteorológica para este domingo 12 de octubre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha, posibilidad de nieblas matinales y vespertinas dispersas en zonas altas de los sistemas Central e Ibérico y en las zonas de montaña de Albacete.

Precipitaciones débiles y dispersas en la mitad oriental, más frecuentes en las zonas de montaña y durante las horas centrales.

Temperaturas mínimas en aumento, más acusado en la Mancha de Toledo y Cuenca y temperaturas máximas en aumento, más acusado en Ciudad Real y Albacete. Vientos flojos de componente este con intervalos moderados en las horas centrales.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 24 grados en Albacete, entre los 13 y los 25 en Ciudad Real, entre 10 y 22 grados en Cuenca, entre 12 y 24 grados en Guadalajara y entre 16 y 26 grados en Toledo.