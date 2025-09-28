Previsión meteorológica para este lunes 29 de septiembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este lunes en Castilla-La Mancha, cielo nuboso o cubierto que, en el extremo occidental tenderá a poco nuboso al final del día. La nubosidad baja propiciará brumas y nieblas durante las primeras horas en diversos puntos de la Comunidad, más probables, densas y persistentes en el entorno de Parameras. También podrán aparecer al final del día en zonas montañosas de Albacete.

Durante la madrugada, lluvias débiles o moderadas y chubascos en la Mancha, y con tormentas y precipitaciones fuertes en el extremo oriental. Desde por la mañana, se formarán nuevas tormentas en la provincia de Albacete con precipitaciones fuertes o muy fuertes y que pueden ser persistentes. No se descarta algún chubasco aislado, que puede ser localmente fuerte, en Ciudad Real y Cuenca.

Las temperaturas mínimas se mantendrán sin cambios; máximas en ascenso en la mitad oeste, notable en el valle del Tajo, y en descenso en el este, notable en Albacete, sureste de Cuenca y Parameras. El viento soplará del nordeste, flojo en Ciudad Real y moderado en el resto.

Las temperaturas oscilarán entre los 14 y los 22 grados en Albacete, entre los 15 y los 24, en Ciudad Real, entre 13 y 25 grados en Cuenca, entre 15 y 25 grados en Guadalajara y entre 13 y 26 grados en Toledo.