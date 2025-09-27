Previsión meteorológica para este domingo 28 de septiembre en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo en Castilla-La Mancha cielos con intervalos de nubes altas que se irán cubriendo de nubes medias a lo largo del día de oeste a este, quedando nuboso o muy nuboso. A partir del mediodía, se darán precipitaciones moderadas en la mitad oeste, de mayor intensidad y persistencia en la provincia de Ciudad Real, donde no se descarta algún chubasco localmente fuerte.

En Cuenca y en la Mancha de Albacete se originarán tormentas a últimas horas de la tarde que podrán dejar precipitaciones fuertes e incluso localmente muy fuertes y con probabilidad de granizo.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso generalizado; y las máximas en descenso, notable en el tercio oeste y menos acusado en el este. Durante la primera mitad del día, viento flojo de componente sur; después, de dirección variable.

Las temperaturas oscilarán entre los 13 y los 28 grados en Albacete, entre los 13 y los 27, en Ciudad Real, entre 14 y 26 grados en Cuenca, entre 12 y 26 grados en Guadalajara y entre 12 y 27 grados en Toledo.