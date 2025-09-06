Previsión meteorológica para este domingo, 7 de septiembre, en Castilla-La Mancha

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha anunciado para este domingo, en Castilla-La Mancha, cielos nubosos o cubiertos, tendiendo a poco nuboso en el noroeste al final del día. No se descartan lluvias débiles y chubascos en el tercio noroccidental a partir del mediodía y en el sureste por la tarde, que tenderán a remitir al final del día.

Las temperaturas mínimas irán en ascenso en Alcaraz y Segura, en descenso en el tercio norte de Toledo y con cambios ligeros en el resto. Por su parte, las máximas irán en ascenso en el extremo oriental y en descenso en el resto, que será notable en Toledo y el noroeste de Ciudad Real.

El viento soplará flojo variable, con predominio del oeste y suroeste durante las horas centrales, cuando se darán intervalos de mayor intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y los 33 grados en Albacete, entre los 18 y los 32 en Ciudad Real, entre 19 y 30 grados en Cuenca, entre 19 y 37 grados en Guadalajara y entre 19 y 29 grados en Toledo.