Previsión meteorológica para este sábado, 6 de septiembre, en Castilla-La Mancha: aviso por tormentas en dos provincias

El tiempo en Castilla-La Mancha para este fin de semana estará marcado por cielos poco nubosos en la mitad occidental, con algunas nubes altas que irán ganando protagonismo a lo largo del día. Por el contrario, en la mitad oriental se esperan intervalos nubosos durante la mañana, acompañados de brumas y bancos de niebla, especialmente en zonas de la sierra.

Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir del mediodía crecerá la nubosidad de evolución que, junto a la presencia de nubes altas, dará lugar a chubascos y tormentas, localmente fueres en áreas montañosas del este de la comunidad.

Las provincias de Cuenca y Guadalajara estarán en aviso amarillo por tormentas a partir de las 18:00 horas, especialmente la Alcarria, la Serranía de Cuenca y Parameras de Molina, donde no se descarta que puedan ser localmente intensas.

Las temperaturas mínimas experimentarán un ligero ascenso en la mitad norte, más notable en Guadalajara, mientras que en el resto apenas variarán. Las máximas se mantendrán estables o subirán ligeramente, con el ascenso más acusado en el tercio este. El viento soplará flojo y variable durante la mañana.

Los termómetros oscilarán entre los 16 y los 31 grados en Albacete; entre los 16 y los 36 grados en Ciudad Real; entre los 16 y los 32 grados en Cuenca; entre los 16 y los 34 grados en Guadalajara; y entre los 18 y los 37 grados en Toledo.