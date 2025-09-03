Previsión para este jueves, 4 de septiembre, en Castilla-La Mancha: Mínimas en descenso

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha anunciado para la jornada de este jueves, 4 de septiembre, en Castilla-La Mancha, cielos poco nubosos que tenderán a cubrirse por nubes altas de norte a sur desde el final de la tarde, excepto en el tercio sur, donde permanecerán los intervalos nubosos durante todo el día.

Tal y como se desprende del pronóstico de la AEMET, las temperaturas mínimas irán en aumento, ya será ligero o sin cambios en el tercio occidental y en los extremos del sureste y noreste.

En lo relacionado a las máximas, se prevé un ligero descenso tanto en Toledo como en el norte de Guadalajara. En contrapartida, las máximas en el sureste de Albacete irán en descenso. En el resto de la región no se esperan grandes cambios.

Por último, el viento será flojo variable con algún intervalo moderado y rolando a oeste durante el día. Para la jornada de este miércoles no se espera alerta de ningún tipo en Castilla-La Mancha.

En cuanto a los termómetros; los de Albacete se situarán entre los 16 y los 33 grados; los de Ciudad Real entre los 17 y los 32 grados; los de Cuenca entre los 15 y los 30 grados; los de Guadalajara entre los 14 y 30 grados; y los de Toledo entre los 16 y 32 grados.